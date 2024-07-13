Фото Самый богатый человек Индии потратил на свадьбу сына сотни миллионов евро

Отец жениха, Мукеш Амбани, является девятым богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается в 116 миллиардов долларов США, по данным издания Forbes. Он самый богатый человек в Азии. Конгломерат Reliance Industries, принадлежащий Амбани, который работает в нефтехимической, нефтегазовой, телекоммуникационной и розничной сферах, имеет годовой оборот более 100 миллиардов долларов.

29-летний жених Анант курирует подразделения конгломерата по возобновляемой и зеленой энергетике. Также он управляет приютом для животных площадью 1200 гектаров.

Невесте тоже 29 лет. Радхика - дочь фармацевтического предпринимателя Вирена Мерчанта и директор по маркетингу его компании Encore Healthcare.

Свадебные торжества семьи Амбани продолжаются уже больше месяца. В марте Рианна и другие звезды выступили перед 1200 гостями на трехдневном празднике, а в мае семья взяла гостей в трехдневный круиз из Италии во Францию, где выступали Кэти Перри и Pitbull.

Во время торжеств 2 июля семья организовала массовую свадьбу более чем 50 пар из низших слоев общества.

На прошлой неделе Джастин Бибер и звезды Болливуда выступили перед сотнями гостей.

В 2018 году Бейонсе выступала на свадьбе дочери Амбани, среди гостей были бывшие госсекретари США Хиллари Клинтон и Джон Керри.

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