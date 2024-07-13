Фото Самый богатый человек Индии потратил на свадьбу сына сотни миллионов евро

В субботу, 13 июля, младший сын самого богатого человека Азии Мукеша Амбани женился. Торжество поражало размахом и пышностью.
Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант в Мумбаи считается самым ярким событием года, на котором присутствуют знаменитости, бизнесмены и политики со всего мира.
Мероприятие, стоимость которого оценивается примерно в 250 миллионов долларов США (230 миллионов евро), свидетельствует не только об огромном богатстве Амбани, но и о его растущем влиянии в светских кругах.
Свадебное торжество стало кульминацией месяцев подготовки, в течение которых гостей развлекали на различных мероприятиях такие звезды поп-музыки, как Рианна и Джастин Бибер.
Четырехдневные свадебные торжества завершились в пятницу, 12 июля, традиционной индийской свадебной церемонией, за которой последовал роскошный прием.
Среди гостей бывшие премьер-министры Великобритании Тони Блэр и Борис Джонсон, Амин Насер, глава саудовского нефтяного концерна Aramco, а также такие знаменитости, как Адель, Лана дель Рей, Дрейк, Дэвид Бекхэм, Ким Кардашьян, Джон Сина, Ник Джонас с женой. Семья Амбани публично не подтвердила список гостей.
Иностранные гости были одеты в наряды, созданные индийскими модельерами.
Полиция ввела ограничения движения в Мумбаи из-за свадебных торжеств.
Отец жениха, Мукеш Амбани, является девятым богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается в 116 миллиардов долларов США, по данным издания Forbes. Он самый богатый человек в Азии. Конгломерат Reliance Industries, принадлежащий Амбани, который работает в нефтехимической, нефтегазовой, телекоммуникационной и розничной сферах, имеет годовой оборот более 100 миллиардов долларов.
29-летний жених Анант курирует подразделения конгломерата по возобновляемой и зеленой энергетике. Также он управляет приютом для животных площадью 1200 гектаров.
Невесте тоже 29 лет. Радхика - дочь фармацевтического предпринимателя Вирена Мерчанта и директор по маркетингу его компании Encore Healthcare.
Свадебные торжества семьи Амбани продолжаются уже больше месяца. В марте Рианна и другие звезды выступили перед 1200 гостями на трехдневном празднике, а в мае семья взяла гостей в трехдневный круиз из Италии во Францию, где выступали Кэти Перри и Pitbull.
Во время торжеств 2 июля семья организовала массовую свадьбу более чем 50 пар из низших слоев общества.
На прошлой неделе Джастин Бибер и звезды Болливуда выступили перед сотнями гостей.
В 2018 году Бейонсе выступала на свадьбе дочери Амбани, среди гостей были бывшие госсекретари США Хиллари Клинтон и Джон Керри.
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