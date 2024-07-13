СМИ: Германия готовит переброску войск НАТО на восток в случае конфликта с РФ

Бундесвер совместно с союзниками по НАТО разрабатывает схему переброски военнослужащих в Восточную Европу в случае возможного военного конфликта между альянсом и Россией, пишет издание.

Если Россия нападет, то в течение трех-шести месяцев через территорию Германии на восточный фланг НАТО нужно будет перебросить до 800 тысяч военнослужащих альянса, а также более 200 тысяч единиц различной техники.

Основным маршрутом военного конвоя с запада на восток станет автомагистраль А2, проходящая от города Оберхаузен в земле Северный Рейн-Вестфалия до Берлинской кольцевой дороги.

Бундесвер, власти земель и федеральное правительство продолжают работать над этим секретным планом, пишет Der Spiegel.

В частности, ведется работа над безопасностью трассы, ее загруженностью и альтернативами, а также способностью гражданской инфраструктуры разместить и обслуживать такое большое количество транспортных средств и людей.

Der Spiegel упоминает мост Хоэнварте через реку Эльба к северу от Магдебурга, длина которого составляет почти 1200 метров, как "узкое место". В случае диверсии или ракетной атаки трасса А2 будет полностью парализована.