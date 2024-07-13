СМИ: Германия готовит переброску войск НАТО на восток в случае конфликта с РФ

В случае нападения России на НАТО до 800 тысяч солдат и техники должны быть переброшены на восток через Германию сообщает газета Der Spiegel, ссылаясь на план, разработанный немецкой армией в сотрудничестве с партнерами по НАТО.
Бундесвер совместно с союзниками по НАТО разрабатывает схему переброски военнослужащих в Восточную Европу в случае возможного военного конфликта между альянсом и Россией, пишет издание.
Если Россия нападет, то в течение трех-шести месяцев через территорию Германии на восточный фланг НАТО нужно будет перебросить до 800 тысяч военнослужащих альянса, а также более 200 тысяч единиц различной техники.
Основным маршрутом военного конвоя с запада на восток станет автомагистраль А2, проходящая от города Оберхаузен в земле Северный Рейн-Вестфалия до Берлинской кольцевой дороги.
Бундесвер, власти земель и федеральное правительство продолжают работать над этим секретным планом, пишет Der Spiegel.
В частности, ведется работа над безопасностью трассы, ее загруженностью и альтернативами, а также способностью гражданской инфраструктуры разместить и обслуживать такое большое количество транспортных средств и людей.
Der Spiegel упоминает мост Хоэнварте через реку Эльба к северу от Магдебурга, длина которого составляет почти 1200 метров, как "узкое место". В случае диверсии или ракетной атаки трасса А2 будет полностью парализована.
"В таких сценариях о солдатах нужно будет заботиться и размещать во время транспортировки, а техника потребует энергии и инфраструктуры", - сказал изданию Ральф Тислер, президент Федерального бюро гражданской обороны и управления стихийными бедствиями.
В своем выступлении в Бундестаге в июне министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что армия должна быть готова к защите от российского нападения к 2029 году.
"Мы не имеем права пренебрегать нашей обороной. Путинская военная экономика работает над подготовкой к следующему конфликту. К 2029 году мы должны быть готовы защищаться и принимать контрмеры, чтобы предотвратить худшее", - сказал Писториус.
Для решения этой задачи министр обозначил три основные проблемы: "экипировка, кадры и финансы".
В частности, министр подчеркнул необходимость увеличения оборонного бюджета и упомянул о реформе призыва, в том числе возвращению к всеобщей воинской службе.
Разработка плана оперативной обороны Германии - стратегического документа объемом в несколько сотен страниц на случай угрозы национальной безопасности - началась в марте 2023 года в связи с агрессивной войной России в Украине.
Фактически, это первый всеобъемлющий план обеспечения безопасности Германии от военного нападения за последние тридцать лет, то есть со времен холодной войны.
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