Видео Возвращение 90-х годов: почему на дорогах Латвии так много трагических аварий?

Как вспоминает ведущий программы Паул Тимротс, в 1990-е годы в Латвии тоже было немало аварий, а еще 20 лет назад звучал такой термин, как "кровавое Лиго".

Тогда за год в дорожно-транспортных происшествиях погибло почти 1000 человек. Сейчас это число около полутора сотен, но это все равно много.

Однако с тех пор произошло несколько улучшений. Например, стационарные камеры контроля скорости, камеры средней скорости, которые сделали движение более спокойным. Также автомобили стали безопаснее, а люди пристегиваются ремнями безопасности.

В этой ситуации государству может потребоваться больше времени, чтобы отреагировать и скорректировать законодательство в этой сфере. Поэтому каждый участник дорожного движения должен думать прежде всего о себе и других.

Видео: Сюжет программы Zebra

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