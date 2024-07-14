В Гулбенском крае прицеп сбил насмерть пожилую женщину

Авария произошла незадолго до 9 часов утра в Стамериенской волости.

От автомобиля VW Transporter отсоединился прицеп, на котором был гоночный автомобиль.

Прицеп сбил женщину 1947 года рождения, которая скончалась на месте происшествия.

Госполиция возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства аварии.

Всего за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в авариях 29 человек получили травмы и двое погибли.

Оформлено 504 протокола об административных нарушениях, в том числе 264 - за превышение скорости и четыре - за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено три административных и 16 уголовных дел.

Как сообщалось, в субботу на дороге Рига-Вентспилс у Слоки в результате трагического ДТП погиб мотоциклист и пострадала женщина-пассажир.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!