В Гулбенском крае прицеп сбил насмерть пожилую женщину

В субботу в Гулбенском крае оторвавшийся от автомобиля прицеп сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Государственной полиции Лига Дзилума.
Авария произошла незадолго до 9 часов утра в Стамериенской волости.
От автомобиля VW Transporter отсоединился прицеп, на котором был гоночный автомобиль.
Прицеп сбил женщину 1947 года рождения, которая скончалась на месте происшествия.
Госполиция возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства аварии.
Всего за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в авариях 29 человек получили травмы и двое погибли.
Оформлено 504 протокола об административных нарушениях, в том числе 264 - за превышение скорости и четыре - за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено три административных и 16 уголовных дел.
Как сообщалось, в субботу на дороге Рига-Вентспилс у Слоки в результате трагического ДТП погиб мотоциклист и пострадала женщина-пассажир.
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