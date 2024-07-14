Фото Украинский водитель героически захватил самый современный танк армии РФ

Сообщается, что во время недавней российской атаки танк был брошен на поле боя, после чего в ходе смелой операции его эвакуировал украинский механик-водитель, который рисковал своей жизнью, чтобы получить танк.

Фото: Facebook/68. brigāde

Помимо Т-90М, украинские войска захватили танк Т-80 и БМП-2. Эти захваты считаются важными победами, свидетельствующими о прочности и тактическом мастерстве украинской армии в ведущейся войне.

Фото: Facebook/68. brigāde

По данным бригады, танк был захвачен почти в полной боевой готовности. Танк руководил широкомасштабным нападением на украинцев, которое закончилось для нападавших полным фиаско. Экипаж Т-90М бросил свое новейшее транспортное средство на поле боя и просто сбежал.

Фото: Facebook/68. brigāde

Эти танки также называют "Прорыв". Для вооруженных сил России этот танк считается самой современной боевой платформой. Это углубленная модернизация главного боевого танка Т-90.

Западные эксперты выявили критические недочеты, характерные для танков советских времен, в том числе базовой версии Т-90, основой которой является танк Т-72 времен холодной войны.

Фото: Facebook/68. brigāde

Контракт на поставку этих танков Минобороны РФ и производитель военной техники "Уралвагонзавод" заключили 24 августа 2017 года. Т-90М появился на службе весной 2020 года.

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