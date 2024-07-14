Фото Крейле обжалует свой приговор за восхваление военных преступлений России

Уже сообщалось, что в срок наказания было засчитано время, проведенное под стражей и под арестом, в общей сложности пять дней.

В ходе прений прокурор просил приговорить Крейле к трем годам и шести месяцам лишения свободы. В прокуратуре сообщили агентству ЛЕТА, что прокурор удовлетворена приговором и не будет подавать протест.

Фото: Окна проклемлевской активистки с российской символикой

Как ранее сообщили агентству LETA в прокуратуре, Крейле обвинялась в публичном восхвалении и оправдании преступлений России против мира и военных преступлений на Украине, а также геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, совершенных СССР в Латвии.

Обвиняемая не признает себя виновной в инкриминируемом ей преступлении.

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