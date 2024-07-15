Министр: ситуация с бюджетом Резекне хуже, чем казалось ранее

В городе приступила к работе временная администрация, которая выполняет все необходимые функции. Министерство следит за ее работой, планируется регулярное общение, сказала министр.

"Первые новости, которые мы получаем от администрации, не радуют - есть признаки, что ситуация с бюджетом хуже, чем казалось вначале, потому что то, о чем высказывались только подозрения - что доходы бюджета искусственно увеличены, скорее всего, подтвердится", - сказала Берзиня.

Эти подозрения связаны с тем, что продажа недвижимости и дивиденды от предприятий самоуправления, которые запланированы в бюджетных доходах Резекне, в запланированном объеме невозможны.

Однако, по словам Берзини, пока нельзя точно сказать, насколько хуже будет ситуация с бюджетом города.

Как сообщалось, Сейм принял решение о роспуске Резекненской думы за систематические финансовые нарушения. До следующих муниципальных выборов в городе будет работать временная администрация.

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