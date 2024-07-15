Какие модели новых автомобилей в этом году покупают чаще всего?

"В целом интерес частных лиц и предпринимателей к приобретению автомобилей изменился несущественно, однако ощущается ожидание предложения особых цен, что сделало бы новые автомобили еще более доступными. Есть модели машин, которые жители и предприятия покупают в лизинг и даже в больших объемах. В этот список можно включить Škoda Octavia un Kodiaq, на которые вырос спрос, а также Toyota RAV4, Dacia Duster и Renault Master, объемы продаж которых сохранились на прежнем уровне. То же самое можно сказать и об Ora Funky Cat - год назад эта модель не была доступна в Латвии, но количество сделок значительно увеличилось по сравнению с первым кварталом этого года", - рассказал глава Citadele Leasing в Латвии Петерис Плаудис.