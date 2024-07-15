Какие модели новых автомобилей в этом году покупают чаще всего?

За первые шесть месяцев этого года в сегменте новых машин частные лица активнее всего покупали автомобили Volkswagen Tiguan, а юридические лица - Toyota Corolla. В свою очередь в классе электромобилей самой покупаемой моделью стал китайский Ora Funky Cat, свидетельствует информация Citadele Leasing.
На рынке новых машин частные лица в этом году чаще всего покупали такие модели как Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Škoda Kodiaq. В топе покупаемых моделей также Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla, Škoda Octavia, Dacia Duster, kā arī Hyundai Tucson.
В сегменте юридических лиц Топ-3 покупаемых машин составил Toyota Corolla, Toyota Hillux un Škoda Octavia. Кроме того, относительно часто покупали также автомобили Dacia Duster, Renault Master, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq и Toyota Yaris Cross.
В классе электромобилей убедительным лидером в этом году стал Ora Funky Cat производства китайского GWM - покупки этой модели были зарегистрированы 90 раз, причем 65 из них купили частные лица, свидетельствуют данные рынка. Далее в классе электромобилей следуют Tesla Model Y, Tesla Model 3, VW ID.3, VW ID. Buzz, VW ID.4, Nissan Leaf, Cupra Born, Hyndai Ioniq 5 и Škoda Enyaq.
"В целом интерес частных лиц и предпринимателей к приобретению автомобилей изменился несущественно, однако ощущается ожидание предложения особых цен, что сделало бы новые автомобили еще более доступными. Есть модели машин, которые жители и предприятия покупают в лизинг и даже в больших объемах. В этот список можно включить Škoda Octavia un Kodiaq, на которые вырос спрос, а также Toyota RAV4, Dacia Duster и Renault Master, объемы продаж которых сохранились на прежнем уровне. То же самое можно сказать и об Ora Funky Cat - год назад эта модель не была доступна в Латвии, но количество сделок значительно увеличилось по сравнению с первым кварталом этого года", - рассказал глава Citadele Leasing в Латвии Петерис Плаудис.
Примерно каждый третий приобретенный автомобиль - серого цвета. Это убедительно самый популярный цвет в сегменте рынка новых автомобилей. Кроме того, жители по-прежнему часто выбирают машины белого, черного и синего цвета.
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