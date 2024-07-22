Стадион "Сконто" - культовое место для всех футбольных болельщиков Латвии. Здесь выступала Metallica, местный мальчишка выбегал в объятия к Криштиану Роналду, а еще тут проходят выставки кошек и свои матчи проводят Riga FC и сборная Латвии.
RUS TVNET продолжает видеопроект "Рига за 15 минут", посвящённый разным местам столицы - популярным и несправедливо обделённым вниманием.
- Какие цены в магазине Riga FC и кто в основном там покупает атрибутику?
- Почему латвийская футбольная публика очень сложная?
- О чём говорят в президентской ложе?
- Куда делся лев по имени RĪ?
- Как футболисты сушат бутсы и ловят мух в раздевалке?
- Для чего нужны альпинисты и с чем не справляется уборщица стадиона?
Проводниками RUS TVNET по культовому футбольному объекту стали креативный директор Riga FC Сергей Соболев и технический директор стадиона "Сконто" Олег Конышев.