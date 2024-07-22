Стадион "Сконто" - культовое место для всех футбольных болельщиков Латвии. Здесь выступала Metallica, местный мальчишка выбегал в объятия к Криштиану Роналду, а еще тут проходят выставки кошек и свои матчи проводят Riga FC и сборная Латвии.

RUS TVNET продолжает видеопроект "Рига за 15 минут", посвящённый разным местам столицы - популярным и несправедливо обделённым вниманием.

  • Какие цены в магазине Riga FC и кто в основном там покупает атрибутику?
  • Почему латвийская футбольная публика очень сложная?
  • О чём говорят в президентской ложе?
  • Куда делся лев по имени RĪ?
  • Как футболисты сушат бутсы и ловят мух в раздевалке?
  • Для чего нужны альпинисты и с чем не справляется уборщица стадиона?

Проводниками RUS TVNET по культовому футбольному объекту стали креативный директор Riga FC Сергей Соболев и технический директор стадиона "Сконто" Олег Конышев.

Это лишь фрагмент видео, полная версия - для читателей TVNET+

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