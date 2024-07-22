Стадион "Сконто" - культовое место для всех футбольных болельщиков Латвии. Здесь выступала Metallica, местный мальчишка выбегал в объятия к Криштиану Роналду, а еще тут проходят выставки кошек и свои матчи проводят Riga FC и сборная Латвии.