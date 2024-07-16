Видео Галкин выступил на роскошной свадьбе и спел на украинском языке

Известно, что мероприятие проходило на русском языке. Максим Галкин развлекал гостей шутками, а также исполнил три песни на украинском языке "Смерека", "Золото Карпат" и "Одна калина".

Кроме Галкина на свадьбе выступил известный украинской певец Monatik (наст. имя - Дмитрий Монатик). Хотя в своих соцсетях звезды не показали торжество, кое-какие кадры попали в соцсети.

СМИ сообщают, что роскошная свадьба мечты происходила на одной из самых дорогих вилл Бальбьяно, которая находится в фешенебельном регионе Италии. Ее недельная аренда составляет около 132 тыс. евро, а дневная - 19 тыс. евро. УНИАН указывает, что эта вилла принадлежит российским бизнесменам, которые выкупили ее в 2013 году за 38 млн евро для пассивного дохода - сдачи в аренду.

Ранее Максим Галкин высказался об обстреле детской больницы "Охматдет" в Киеве:

"Одно из страшных фотосвидетельств сегодняшнего дня - врачи продолжают делать операцию ребенку на открытом сердце прямо во время российской ракетной атаки. На данный момент после массированного удара по Украине 37 погибших, из них трое детей, 170 раненых, из них 13 детей. Это какой-то бесконечный ад. Самые глубокие соболезнования семьям погибших", - написал артист под снимком из операционной.

Напомним, в Instagram появилось видео с Аллой Пугачевой, которая, предположительно, гуляет в Юрмале со своими детьми. Как сообщалось, ранее СМИ писали, что артистка решила переехать из Кипра в Латвию.

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