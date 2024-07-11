Видео Алла Пугачева приехала в Латвию

Видео появилось в Instagram, его выложил пользователь с ником alla_pugacheva_forum. На видео певица гуляет по, вероятно, улице Йомас в Юрмале в сопровождении трех детей и некого мужчины.

Как сообщалось, ранее литовское издание 15.min.lt сообщало, что Пугачева объявила об отъезде из города Лимассол на Кипре и переезде вместе с двумя детьми в Латвию.

В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, певица вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным, и детьми покинула РФ и перебралась в Израиль.

После этого они некоторое время жили в кипрском городе Лимассоле. Сообщается, что Пугачева сняла дом в Юрмале и наняла охранника. Также упоминалось, что первоначально певица переедет только с детьми, а позже к ней присоединится муж.