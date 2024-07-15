Германия вновь отвергла призывы о поставке истребителей в Украину

Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Украина получит несколько истребителей F-16 от западных партнеров уже этим летом. В арсенале Германии таких истребителей нет. "Нет смысла передавать Украине истребители разных типов", - добавил Хебештрайт.

"Хотя внешне истребители могут выглядеть одинаково, работа с ними очень разная. Это требует длительной подготовки", - добавил он.

В воскресном интервью немецкой телекомпании ARD Мерц призвал снабдить Украину дополнительной помощью. "Мне кажется совершенно правильным, что сейчас Украине надо хотя бы помочь восстановить контроль над своим воздушным пространством, потому что эти ракетные удары по инфраструктуре, электро- и водоснабжению, больницам, домам престарелых, которые сейчас происходят все чаще, невозможно контролировать только с земли, - подчеркнул Мерц. - Поэтому вопрос о поставке истребителей в Украину во многих странах мира, в том числе и в Европе, уже решен. Мы, немцы, не должны отставать".

Хебештрайт заявил в понедельник, что предложение Мерца не ново и что он должен знать, что Германия не может поставлять Украине самолеты того же типа.

Представитель Минобороны Германии, в свою очередь, заявил, что Германия должна продолжать предлагать Украине специализированную помощь.

"Что касается помощи Украине, то уже стало понятно, что это не лучший вариант, если все будут пытаться делать все. Вместо этого мы должны сосредоточиться на том, что каждая страна или группа стран может делать лучше всего", - пояснил представитель министерства.

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