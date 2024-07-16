СМИ: у Путина на носу катастрофа, которой он, возможно, не сможет избежать

По его словам, ни одна другая организация настолько не эффективна в подделке фактов, чтобы деморализовать, помешать и превзойти противников.

Так поступала Россия - от сталинских манипуляций со статистикой советской производительности во время пятилетних планов до хрущевских преувеличений по количеству ракет времен холодной войны.

Российский диктатор Владимир Путин также подчеркивает, что в его стране проживают 144 миллиона и Украина не может победить, так как у нее всего 37 миллионов жителей.

По словам Дирнли, такая логика снижает важность опубликованных на этой неделе данных британских разведслужб о том, что Россия за последние два месяца потеряла более 70 000 военнослужащих.

"Россия всегда может найти больше людей", - слышим мы слова, оправдывающие бездействие Запада", - говорится в статье.

"Выросшие на документальных фильмах о "неудержимом" российском медведе, который может пройти сквозь Восточную Европу, как это произошло во время Второй мировой войны, мы забываем - в современной России это невозможно", - пишет журналист.