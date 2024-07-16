СМИ: у Путина на носу катастрофа, которой он, возможно, не сможет избежать

"Есть ложь, наглая ложь и статистика. Если кто-то и знает, как подделать цифры, чтобы поддержать слабые цели, то это Кремль", - пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Фрэнсис Дирнли.
По его словам, ни одна другая организация настолько не эффективна в подделке фактов, чтобы деморализовать, помешать и превзойти противников.
Так поступала Россия - от сталинских манипуляций со статистикой советской производительности во время пятилетних планов до хрущевских преувеличений по количеству ракет времен холодной войны.
Российский диктатор Владимир Путин также подчеркивает, что в его стране проживают 144 миллиона и Украина не может победить, так как у нее всего 37 миллионов жителей.
По словам Дирнли, такая логика снижает важность опубликованных на этой неделе данных британских разведслужб о том, что Россия за последние два месяца потеряла более 70 000 военнослужащих.
"Россия всегда может найти больше людей", - слышим мы слова, оправдывающие бездействие Запада", - говорится в статье.
"Выросшие на документальных фильмах о "неудержимом" российском медведе, который может пройти сквозь Восточную Европу, как это произошло во время Второй мировой войны, мы забываем - в современной России это невозможно", - пишет журналист.
Он также пояснил, что Путин по-прежнему осторожен и в отношении количества завербованных мужчин, и в том, откуда они родом, предпочитая вербовку в более бедных регионах, вдали от Москвы и Санкт-Петербурга. Однако эти ресурсы не бесконечны. Москва уже занялась женскими тюрьмами.
"Учитывая, что женщины составляют всего 4% состава российской армии, это очень странно", - отметил Дирнли.
Некоторые из отдаленных регионов уже внесли свой вклад - сообщается, что в определенных городах и поселках уничтожено несколько поколений мужчин, что вызвало массовые, хотя пока и локальные, протесты.
"Но это по-прежнему сравнительно небольшие убытки по сравнению с более широкими тенденциями. Численность населения призывного возраста России (14 млн человек) невелика. Поскольку многие из них негодны или нежелательны для призыва по географическим причинам, их число еще больше сокращается", - продолжает журналист.
Отметим, что с тех пор, как Путин начал масштабную войну против Украины, страну-агрессор покинули многие молодые люди: в середине марта 2022 года около 300 000, в конце августа - 500 000, а в начале октября - еще 400 000. На данный момент предполагается, что число уехавших превышает миллион человек.
По мнению журналиста, полномасштабное вторжение усугубило демографический кризис в России. С 2000 года число умерших в России превышало число родившихся. Тот факт, что за два с половиной года с момента широкомасштабного вторжения было убито или ранено 350 000 российских военнослужащих, говорит о масштабе этой катастрофы.
"Россия не так сильна, как Советский Союз: примерно половина населения Советского Союза была из стран, которые сейчас не входят в состав России, и даже когда в ней проживало вдвое больше людей, она проиграла войну в Афганистане в 80-е годы.
Этот конфликт подчеркивает, что размер армии - лишь часть уравнения. На самом деле многие из важных компонентов, необходимых для победы в войнах, такие как военная адаптационная способность и современные технологии, - в пользу Киева", - заключил журналист.
"Владимир Путин ведет Россию к демографической катастрофе", - добавил Дирнли.
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