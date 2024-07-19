Лабковский о школьниках в Латвии: "Прекрасно, что у них низкие результаты по математике"

Михаил Лабковский заметил, что у него 10-летний педагогический опыт - он работал 8 лет в школе в советское время, а потом два года в израильской:

"Если детство счастливое, то особенно никто не заморачивается на учебе. [...] Это вообще ни о чем не говорит, какие у ребенка успехи в школе - никак не коррелируется с его успехами в жизни. [...]

Самые выживаемые, успешные люди в жизни - это троечники.

Потому что отличники - это перфекционисты. Они тревожные. Они не умеют проигрывать. Значит, они никогда не будут браться за то, в чем они сомневаются.

К сожалению, большинство отличников очень быстро сливаются, когда они взрослые люди. Потому что страх неудачи настолько велик, что они даже браться не будут.

Двоечники - там тоже проблема, потому что они мало что могут в этой жизни, а троечники упали, отряхнулись и пошли дальше".

Михаил Лабковский Фото: Konstantin Sednev

Видео: Интервью с Михаилом Лабковским

Напомним, в 2022 году RUS TVNET удалось пообщаться с Михаилом Лабковским на премьере картины "Юрмала еврейская: Jewrmala". Он признался, что время от времени живет в Юрмале, потому что у него там квартира, которую он приобрел четыре года назад:

"Был год, когда я 10 раз подряд приезжал. Я решил, что это судьба. Если латвийское правительство планирует меня здесь оставить - я бы остался. Это не совсем от меня зависит... У меня израильское гражданство. Есть вид на жительство... Я здесь живу. Зачем же я квартиру покупал? Я еще землю купил для ребенка. Так что я очень надеюсь".

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