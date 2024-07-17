На Улманя гатве начнется замена дорожного покрытия

Дорожное покрытие планируется заменить на участках от улицы Грамздас до границы города, от улицы Лиепаяс до улицы Яунмоку и от улицы Яунмоку до улицы Грамздас.

Стоимость проекта составляет 9,06 млн евро, из них 7,7 млн евро планируется занять в Госказне.

Замену дорожного покрытия проведут дорожно-строительные предприятия SIA Binders и SIA Vianova.

О начале работ и других планах по ремонту столичных улиц сегодня в 10:00 расскажут представители Рижской думы. В пресс-конференции примут участие мэр Риги Вилнис Кирсис, председатель комитета по вопросам сообщения и транспорта Олафс Пулкс, руководитель отдела дорожной инфраструктуры департамента внешнего пространства и мобильности Андрей Уртанс и руководитель работ SIA Vianova Янис Страздиньш.

Мероприятие состоится на ул. Карля Улманя гатве, 88а напротив магазина Maxima.

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