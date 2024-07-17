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Видео Сломавшийся грузовик в Ильгюциемсе создал основательную пробку

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video

В среду, 17 июля, в Ильгюциемсе один грузовик столкнулся с техническими неполадками, в результате чего образовалась пробка, заметил портал TVNET.

Происшествие зафиксировано на ул. Даугавгривас возле перекрестка с ул. Маза Уденс. На видео видно, что объехать стоящий грузовик остальные участники движения могут только по правой полосе. Поэтому образовалась серьезная пробка.

По словам одного из пользователей приложения Waze, грузовик стоит там уже три часа.

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