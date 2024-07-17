Видео Сломавшийся грузовик в Ильгюциемсе создал основательную пробку

Происшествие зафиксировано на ул. Даугавгривас возле перекрестка с ул. Маза Уденс. На видео видно, что объехать стоящий грузовик остальные участники движения могут только по правой полосе. Поэтому образовалась серьезная пробка.

По словам одного из пользователей приложения Waze, грузовик стоит там уже три часа.

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