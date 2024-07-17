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Видео Юноша в Вецмилгрависе попал в аварию, управляя автомобилем Bolt без прав

rus.tvnet.lv
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Аварийный знак
Аварийный знак Фото: Shutterstock

В Вецмилгрависе молодой человек без прав сел за руль автомобиля общего пользования Bolt и врезался в другой автомобиль, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Очевидец Петр говорит, что полицейские работали на месте более двух часов.

Полицейские приняли решение о применении штрафа в размере 75 евро к водителю автомобиля Toyota за несоблюдение безопасного расстояния, и поскольку водитель сел за руль без прав, ему также назначили штраф в размере 325 евро.

Компания Bolt комментариев по поводу произошедшего пока не предоставила.

Видео: сюжет Degpunktā

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