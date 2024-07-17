Видео Юноша в Вецмилгрависе попал в аварию, управляя автомобилем Bolt без прав

В Вецмилгрависе молодой человек без прав сел за руль автомобиля общего пользования Bolt и врезался в другой автомобиль, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Очевидец Петр говорит, что полицейские работали на месте более двух часов.
Полицейские приняли решение о применении штрафа в размере 75 евро к водителю автомобиля Toyota за несоблюдение безопасного расстояния, и поскольку водитель сел за руль без прав, ему также назначили штраф в размере 325 евро.
Компания Bolt комментариев по поводу произошедшего пока не предоставила.
Видео: сюжет Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!