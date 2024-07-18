В Литве запретили одноразовую пластиковую посуду. Исключение - только в случае залога

С мая 2025 года больше нельзя будет бесплатно пользоваться одноразовой пластиковой посудой в заведениях общественного питания, во время массовых мероприятий и на пляжах. Ее можно будет получить только при наличии залога.
В четверг парламентарии проголосовали за соответствующие поправки к закону об упаковке и обращении с отходами упаковки: 94 члена Сейма высказались "за", двое - "против", 18 воздержались.
Член демократической фракции "Во имя Литвы" Томас Томилинас говорит, что новый порядок улучшит показатели переработки отходов а "аграрий" Валюс Ожуолас заявил, что эти решения принесут пользу только торговцам, которые будут получать больше доходов.
"Это оптическая иллюзия, что мы защитим природу", - заявил Ожуолас на заседании Сейма.
Пластиковую посуду можно заменить одноразовой упаковкой без пластика, например, деревянной, бумажной.
"Визуально бумажные стаканчики обычно имеют слой пластика, поэтому их также нельзя будет раздавать бесплатно", - заявил BNS в четверг перед голосованием представитель Партии свободы Каспарас Адомайтис, инициатор изменений.
По его словам, освобождение от пластиковой посуды на пляжах будет применяться только в том случае, если у торговца есть депозитная система и он обязуется принимать одноразовую упаковку и возвращать за нее залог: "Тогда он мог бы предложить эту одноразовую упаковку".
Предприятия общественного питания смогут выдавать одноразовые пластиковые тарелки, стаканы, кофейные чашки, инструменты, стаканы только при условии взятия за них залога. Исключения будут сделаны для массовых мероприятий или пляжей, если действует депозитная система.
Все предприятия общественного питания также должны будут предлагать многоразовую альтернативу, если клиент питается на месте.
"Например, если вы покупаете еду в Макдональдсе, продавцу придется спросить, хотите ли вы, чтобы она была в одноразовой или многоразовой упаковке. Это автоматически означает довольно большие изменения для таких ресторанов быстрого питания, поскольку они адаптированы исключительно к одноразовой упаковке", - сказал BNS Адомайтис.
По его словам, одноразовую упаковку, если ее правильно отсортировать, можно будет сдать на переработку.
"Например, даже одноразовые кофейные стаканчики, которые попадают вместе с другими отходами пластиковой упаковки, практически пригодны только для вывоза на свалку или сжигания. Между тем те же одноразовые стаканчики, скопившиеся в одном месте без других пластиковых отходов, можно было бы сдавать на переработку, потому что можно было бы применить процесс разделения пластика и бумаги именно к ним промышленным способом", - пояснил Адомайтис BNS.
Ранее он заявлял, что залог не может носить символический характер в попытках обойти новый порядок. По его словам, размер залога должен стимулировать пользователей упаковки возвращать многоразовую упаковку или отходы одноразовой упаковки.
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