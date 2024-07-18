В Литве запретили одноразовую пластиковую посуду. Исключение - только в случае залога

Все предприятия общественного питания также должны будут предлагать многоразовую альтернативу, если клиент питается на месте.

"Например, если вы покупаете еду в Макдональдсе, продавцу придется спросить, хотите ли вы, чтобы она была в одноразовой или многоразовой упаковке. Это автоматически означает довольно большие изменения для таких ресторанов быстрого питания, поскольку они адаптированы исключительно к одноразовой упаковке", - сказал BNS Адомайтис.

По его словам, одноразовую упаковку, если ее правильно отсортировать, можно будет сдать на переработку.

"Например, даже одноразовые кофейные стаканчики, которые попадают вместе с другими отходами пластиковой упаковки, практически пригодны только для вывоза на свалку или сжигания. Между тем те же одноразовые стаканчики, скопившиеся в одном месте без других пластиковых отходов, можно было бы сдавать на переработку, потому что можно было бы применить процесс разделения пластика и бумаги именно к ним промышленным способом", - пояснил Адомайтис BNS.

Ранее он заявлял, что залог не может носить символический характер в попытках обойти новый порядок. По его словам, размер залога должен стимулировать пользователей упаковки возвращать многоразовую упаковку или отходы одноразовой упаковки.

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