Суд вынес сегодня решение по делу "Ханов против Латвии", признав нарушение статей 3-й и 8-й Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в совокупности со статьей 14-й о запрете дискриминации.

Ханов подвергся нападению в 2021 году, когда вместе со своим партнером находился на Кенгарагском рынке. Двое агрессивно настроенных мужчин начали обзывать Ханова и его партнера, ударили Ханова по спине, делали замечания сексуального характера и попытались напасть на него.

В ходе расследования инцидента один из нападавших, личность которого полиции удалось установить, признал, что его действия были продиктованы неприязнью к гомосексуальным людям. Госполиция вначале начала уголовное дело о нападении на Ханова, но затем прекратила его и возбудила дело об административном правонарушении.

Рассматривая дело, ЕСПЧ пришел к выводу, что в ходе расследования были установлены гомофобные мотивы нападавшего. Хотя жертве удалось избежать телесных повреждений, подобные действия являются нарушением прав человека и соответствуют тяжести, предусмотренной статьей 3-й конвенции.

В свою очередь гомофобные словесные нападки и угрозы насилия являются достаточно серьезными, чтобы считаться нарушением права на неприкосновенность частной жизни в соответствии со статьей 8-й конвенции. По мнению ЕСПЧ, рассмотрение дела как административного правонарушения в данном случае не обеспечило ни справедливости для заявителя, ни адекватного наказания нарушителя.

Суд подчеркнул, что государственные органы обязаны предотвращать насилие на почве ненависти и расследовать любую возможную связь между дискриминационными мотивами и актами насилия, а дискриминационные высказывания и оскорбления в любом случае должны рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

Суд указал, что безнаказанность в делах о преступлениях на почве ненависти представляет собой серьезную угрозу для соблюдения основных прав, предусмотренных конвенцией. Отсутствие мер в связи с такими инцидентами может привести к нормализации ненависти к представителями ЛГБТ, росту нетерпимости и дискриминации, а также способствовать вероятности повторения подобных действий.

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