Журналиста WSJ Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима

На втором заседании в качестве свидетеля в суде был допрошен депутат Свердловского законодательного собрания единоросс Вячеслав Вегнер, с которым Гершкович встречался во время своей командировки на Урал. Депутат подтвердил это журналистам, которые заметили его в здании суда, но не уточнил даже, с чьей стороны он выступал свидетелем — обвинения или защиты.

Накануне же стало известно, что суд уже завершил следствие по делу Гершковича (на что ему потребовалось два дня), и на третьем заседании в пятницу, 19 июля, стороны перейдут к прениям.

В чем обвиняют журналиста

По версии обвинения, Гершкович «по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО „НПК „Уралвагонзавод“ по выпуску и ремонту военной техники» и делал это «с соблюдением тщательных мер конспирации».

По утверждению ФСБ, журналист был задержан «при попытке получения секретных сведений», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что журналиста «взяли с поличным».