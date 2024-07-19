Positivus-2024: практические советы для посетителей!

Всю программу фестиваля, а также карту фестиваля можно найти в мобильном приложении Positivus'23, которое можно бесплатно скачать в магазинах App Store и Google Play.

Чтобы посещение мероприятия не доставляло лишних неудобств, организаторы фестиваля в сотрудничестве с Государственной и муниципальной полицией, а также Рижским самоуправлением подготовили для посетителей фестиваля практические рекомендации и правила, с которыми более подробно можно ознакомиться на странице positivusfestival.com.

Фестиваль Positivus пройдет на Луцавсале, в части D. Как проще всего добраться до места проведения фестиваля?

1. Используя общественный транспорт:

● В 5 минутах ходьбы от места проведения фестиваля находится остановка Lucavsala, где останавливаются троллейбусы №№ 14 и 19;

● В 10 минутах ходьбы от места проведения фестиваля находится остановка Televīzijas centrs, где останавливается 20-й троллейбус;

● В 25 минутах ходьбы от места проведения фестиваля находится остановка Elijas iela, где останавливается трамвай № 7;

● В 25 минутах ходьбы от места проведения фестиваля находится остановка Viesītes iela, где останавливается трамвай № 10;

● В 25 минутах ходьбы от места проведения фестиваля находится остановка Laivu iela, где останавливаются троллейбус № 27 и автобусы №№ 10 и 26.

2. Используя велосипеды, которые можно будет припарковать за пределами территории фестиваля в специально отведенном месте Neste.

3. Пешком.