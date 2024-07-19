Как ездить по полосе общественного транспорта, чтобы не получить штраф?

"Полоса, предусмотренная для общественного транспорта, предназначена для общественного транспорта, который перевозит пассажиров. Во-вторых, по этой полосе могут ездить двухколесные мопеды, электромобили, таксисты и мотоциклы. Велосипед может использовать эту полосу только в случае, если установлен дополнительный знак", - пояснил руководитель группы по экзаменации водителей транспортных средств CSDD Марис Лусис.

"Если мы едем по дороге, по правой стороне которой оборудована полоса общественного транспорта, и она отделена прерывистой линией, чтобы повернуть направо, на нее нужно выехать", - указывает заместитель начальника рижского отдела CSDD по экзаменационным вопросам Альберт Круминьш.

Если, осуществляя правый поворот, полоса общественного транспорта отделена прерывистой линией, разрешено по ней "разбегаться" и перестраиваться в правильную полосу. Однако, если полосы отделены сплошной линией, водитель оставаться на полосе общественного транспорта не может.

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