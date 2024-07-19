Как ездить по полосе общественного транспорта, чтобы не получить штраф?

Сейчас в нескольких местах в Риге перед перекрестком размещены камеры, которые фиксируют нарушителей, которые слишком быстро выезжают на полосу общественного транспорта. Передача Zebra объясняет, как правильно проезжать такие перекрестки.
"Полоса, предусмотренная для общественного транспорта, предназначена для общественного транспорта, который перевозит пассажиров. Во-вторых, по этой полосе могут ездить двухколесные мопеды, электромобили, таксисты и мотоциклы. Велосипед может использовать эту полосу только в случае, если установлен дополнительный знак", - пояснил руководитель группы по экзаменации водителей транспортных средств CSDD Марис Лусис.
"Если мы едем по дороге, по правой стороне которой оборудована полоса общественного транспорта, и она отделена прерывистой линией, чтобы повернуть направо, на нее нужно выехать", - указывает заместитель начальника рижского отдела CSDD по экзаменационным вопросам Альберт Круминьш.
Если, осуществляя правый поворот, полоса общественного транспорта отделена прерывистой линией, разрешено по ней "разбегаться" и перестраиваться в правильную полосу. Однако, если полосы отделены сплошной линией, водитель оставаться на полосе общественного транспорта не может.
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