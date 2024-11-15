Сейчас на шести станциях техосмотра можно добровольно пройти проверку фильтра твердых частиц на дизельных автомобилях. Со следующего года такая проверка станет обязательной, сообщает портал LSM+.
В CSDD можно добровольно проверить фильтры в авто
Такая добровольная диагностика обойдется автовладельцу в 29,40 евро. Саму проверку можно пройти в Риге, Елгаве, Талси, Лиепае, Валмиере и Резекне.
Но пока водители настроены скептически к новой услуге.
"Сейчас я не вижу в этом смысла. Была бы старее машина, может быть, ради интереса проверил бы, чтобы посмотреть ограничения нового регулирования, перед тем как его примут. Но сейчас однозначно - нет", - говорит Эдгар.
"Зачем тратить лишние деньги, если в следующем году и так проверят. Думаю, что нет", - отметил Дмитрий.
"Я не вижу смысла, в сервисе это проверяют, с машиной все в порядке, поэтому не вижу смысла за это доплачивать", - подчеркнул Рейнис.
"Не знаю. Если за дополнительную плату, то, наверное, нет. Потому что на моем автомобиле это не актуально. Я знаю, что там все в порядке. Если бы я знал, что что-то может быть не в порядке, тогда, скорее всего, наверное, заплатил бы. А так не актуально", - пояснил Сергей.
Руководитель технического департамента CSDD Юрис Дрейманис поделился, кому может быть интересна новая услуга.
"Это может быть интересно при покупке подержанного автомобиля, чтобы вовремя проверить техническое состояние и избежать лишних ремонтных работ в будущем", - сказал он.
С 1 января 2025 года, все легковые автомобили с регистрацией после 2013 года, будут проходить проверку фильтра твердых частиц на новом оборудовании.
"Эта проверка примерно очень похожа на такую же, как у бензиновых двигателей. Измерительное устройство примерно такого же размера. Занимает это столько же времени, примерно до одной минуты. Зонд вставляют в выхлопную систему, проводят измерения и практически сразу видно результаты. Сравнивая с прежним методом проверки, различие в том, что нет работы двигателя на повышенных оборотах, нет газования на месте, соответственно этот метод более безопасный для двигателя", - сказал Юрис Дрейманис.
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