В CSDD можно добровольно проверить фильтры в авто

Такая добровольная диагностика обойдется автовладельцу в 29,40 евро. Саму проверку можно пройти в Риге, Елгаве, Талси, Лиепае, Валмиере и Резекне.

Но пока водители настроены скептически к новой услуге.

"Сейчас я не вижу в этом смысла. Была бы старее машина, может быть, ради интереса проверил бы, чтобы посмотреть ограничения нового регулирования, перед тем как его примут. Но сейчас однозначно - нет", - говорит Эдгар.

"Зачем тратить лишние деньги, если в следующем году и так проверят. Думаю, что нет", - отметил Дмитрий.

"Я не вижу смысла, в сервисе это проверяют, с машиной все в порядке, поэтому не вижу смысла за это доплачивать", - подчеркнул Рейнис.

"Не знаю. Если за дополнительную плату, то, наверное, нет. Потому что на моем автомобиле это не актуально. Я знаю, что там все в порядке. Если бы я знал, что что-то может быть не в порядке, тогда, скорее всего, наверное, заплатил бы. А так не актуально", - пояснил Сергей.