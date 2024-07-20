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В воскресенье возможны грозы

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 21 июля 2024, 10:05
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Гроза
Гроза Фото: Schutterstock.com

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье в некоторых районах Латвии возможны грозы.

В течение дня облака будут временами закрывать солнце, принося кратковременный дождь, а местами ожидаются грозы.

Ветер будет слабым, воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Риге также возможен кратковременный дождь с грозой. Будет дуть легкий ветерок, а максимальная температура воздуха составит +22...+23 градуса.

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