В воскресенье возможны грозы

В течение дня облака будут временами закрывать солнце, принося кратковременный дождь, а местами ожидаются грозы.

Ветер будет слабым, воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Риге также возможен кратковременный дождь с грозой. Будет дуть легкий ветерок, а максимальная температура воздуха составит +22...+23 градуса.

Фото: В Рижском зоопарке открылось переоборудованное место для фламинго

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