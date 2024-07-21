Reuters: США не смогли увеличить выпуск ракет для Patriot из-за нехватки деталей

США пока не могут, как планировалось, увеличить выпуск ракет для ЗРК Patriot на заводах в Японии - об этом сообщает Reuters в субботу, 20 июля. По данным агентства, причина - нехватка ключевых компонентов.

В Вашингтоне хотят "как можно быстрее" нарастить объем выпуска ракет PAC-3 в мировом масштабе с 500 до более чем 750 штук в год, рассказал журналистам информированный источник. Сейчас японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries производит около 30 таких ракет ежегодно по лицензии американской Lockheed Martin. По этим данным, Mitsubishi могла бы производить 60 таких ракет, если бы для этого хватало деталей.

Reuters указывает: чтобы собирать больше PAC-3, нужно больше головок самонаведения для этих ракет. Их производит американская компания Boeing на заводе, который она в 2023 году начала расширять. Цель - увеличить объем выпуска головок самонаведения на 30 процентов. Однако новые сборочные линии, которые позволят это сделать, заработают только в 2027 году, передает агентство.

Ракеты для Patriot нужны Украине

Зенитно-ракетный комплекс Patriot предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны. С момента начала полномасштабной агрессии РФ, западные партнеры уже поставили Украине несколько таких установок для защиты от российских ударов с воздуха. В частности, три установки Patriot отправила в Украину Германия.

США и их союзники планируют продолжать поставлять Киеву системы ПВО, включая как сами комплексы Patriot, так и ракеты для них. В том числе поэтому в Вашингтоне хотят увеличить производство PAC-3, отмечает Reuters.

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