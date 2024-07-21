Элина Фурмане рассказала, почему в свое время покинула Латвию

"Я мало об этом говорила, потому что в те времена о психическом здоровье говорили не так много, как сейчас, - рассказывает Элина. - В семнадцать лет я очень быстро стала популярной, пригнула в неизведанное, потому что мне нравилось заниматься музыкой. Но я не думала, что будет столько критики. Хотя на "Фабрике талантов" нас к этому готовили, я этого не ожидала".

Хотя певица получила награду "Латвийская музыкальная пластинка года" и успешно работала в клубе Dstyle в Старой Риге, она переживала, по ее собственным словам, "много нападок хейтеров".

"Мне, как молодой девушке, этот негатив давался очень тяжело. Конечно, я пошла на это сама, это был мой собственный выбор, но все вместе это сломало меня, - рассказывает Элина. - Я надела маску и создавала впечатление, что меня не остановить, но внутри во мне все было разорвано и сломано".

В интервью музыкант рассказала, что прошло довольно много времени, она чувствует себя спокойнее и планирует отметить в Латвии еще не один важный момент в своей жизни.

Подробности читайте в номере журнала Ieva от 17 июля!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!