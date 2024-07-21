Кличко: в случае территориальных компромиссов Зеленскому придется провести референдум

"Ближайшие месяцы будут очень трудными для Владимира Зеленского. Придется ли ему продолжать войну с новыми смертями и разрушениями, или придется рассмотреть возможность территориального компромисса с Путиным", - заявил мэр в интервью.

"Если да, то каким будет давление с американской стороны в случае победы [Дональда] Трампа? И как объяснить стране, что необходимо отдать куски нашей территории, стоившие жизни тысячам наших воюющих героев", - отметил Кличко.

"Какой бы шаг он ни предпринял, наш президент рискует совершить политическое самоубийство", - признал он.

"Давайте будем откровенны - мы должны выиграть войну, но ситуация становится все более сложной, она зависит от помощи, которая поступает от союзников. Было бы ужасом, если бы нам пришлось воевать еще два года", - сказал мэр.

"Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму. Я не думаю, что он сможет достичь таких болезненных и важных соглашений самостоятельно, без легитимации народа", - сказал Кличко.

"Выходом для него могло бы стать создание правительства национального единства, аналогично тому, что произошло в Израиле после нападения ХАМАСа 7 октября. Однако я не уверен, что он готов отказаться от централизованной власти в своих руках", - сказал мэр украинской столицы.

Он также заявил, что не поддерживает проведение президентских выборов в военное время.

Мэр также предположил, что Трамп может изменить свою риторику в отношении Украины в случае своей победы на выборах.

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