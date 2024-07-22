Глава МИД Латвии: Мы будем работать с любым демократически избранным президентом США

По ее словам, в прошлом, когда президентом США был Дональд Трамп, в Европе было сделано несколько положительных вещей в оборонном секторе. В европейскую безопасность были вложены значительные средства, были развернуты войска.

Браже подчеркивает, что дипломатия - это не домыслы, а факты. В преддверии выборов от многих политиков можно услышать разные вещи, но после вступления в должность сотрудничество и работа продолжаются, сказала она.

"Мы будем работать с этим человеком и его администрацией в любом случае и сделаем все, чтобы сохранить хорошие отношения и тесное сотрудничество. Это не только оборона, но и торговля, и дипломатические отношения", - сказала Браже.

Она также подчеркнула, что Латвия продолжит выступать за то, чтобы Украине была предоставлена возможность наносить удары по российским военным объектам, с которых совершаются нападения на украинскую территорию. Она считает, что ограничивать Украину в возможности защищаться неправильно.

В воскресенье действующий президент США Джо Байден объявил, что снимается с предвыборной гонки.

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