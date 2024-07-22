Фото Новое место для размещения украинских беженцев: более ста человек поселят на ул. Унияс в Риге

Петерис Грубе, руководитель Рижского центра поддержки украинцев, рассказал агентству LETA, что ежемесячно в Ригу прибывает около 630 украинских беженцев. 125 из них будут размещены в новых помещениях.

Остальные будут размещаться в хостелах.

По словам Грубе, помещение на улице Унияс предназначено для первоначального размещения беженцев на 120 дней, в течение которых люди осваиваются на новом месте, находят жилье, ищут работу, устраивают детей в детские сады и школы.

По его словам, украинцам обычно не требуется такой длительный срок, и многие из них переезжают из временного жилья в постоянное в течение 30-40 дней.

Грубе отметил, что первые жители Украины будут размещены в новых помещениях уже сегодня днем.

Как подчеркнуло сегодня руководство Рижской думы, важно, чтобы война закончилась как можно скорее, но пока она затягивается, не должны наступить усталость или привыкание.

Рижская дума отремонтировала для беженцев второй и третий этажи здания. Для размещения людей предусмотрено 25 боксов, или 50 комнат. Средняя площадь жилой комнаты составляет 12 квадратных метров.

В одном боксе, или двух отдельных жилых комнатах, могут разместиться до пяти человек.

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