Штраф за превышение скорости с первого километра: министр надеется на Сейм

Министр сообщения Каспар Бришкенс надеется получить поддержку депутатов на предложение применять штрафы с первого километра за превышение максимальной скорости, сказал министр.
Министр напомнил, что предложение о введении штрафов за превышение скорости на один километр ранее было отклонено, а затем было отклонено и предложения штрафовать за превышение скорости начиная с пяти километров.
"Я не потерял веру в то, что депутаты по-прежнему будут готовы принимать ответственные, основанные на данных решения. Мы уже говорили, что предупреждения и штрафы влияют на среднюю скорость транспортной системы, а средняя скорость - это риск для всей транспортной системы", - подчеркнул министр.
Он отметил, что даже если скорость не является единственным или основным фактором дорожно-транспортного происшествия (ДТП), она всегда является фактором, усугубляющим последствия ДТП, что доказано всеми мировыми исследованиями о причинно-следственной связи.
"В Сейме нам сказали - "нет, это международные исследования, в Латвии все по-другому, люди будут слишком резко реагировать, некоторые будут замедлять движение, и это создаст новые непредвиденные риски". Теперь исследования Рижского технического университета показывают, что гипотезы, которые были доказаны на международном уровне, работают и в Латвии", - добавил министр.
По его словам, министерство думает о дорожной инфраструктуре, культуре вождения и навыках водителя, а также о техническом состоянии автомобилей.
"Это очень сложная система. Но есть вещи, которые мы не можем сделать сейчас и немедленно. Мы не можем перестроить все автомагистрали в четырехполосные или хотя бы трехполосные. Что мы можем сделать здесь и сейчас, так это перенять практику других стран-членов Европейского союза (ЕС) и штрафовать водителей с первого километра превышения скорости", - сказал министр.
Министр добавил, что в данном случае речь идет о двух штрафных единицах. Он напомнил, что одна штрафная единица составляет пять евро, и этот уровень не пересматривался с 2014 года.
"Извините, но для многих штраф в десять евро - это как чих. Поэтому я бы даже был готов перейти к прогрессивной системе наказаний. Да, на данный момент в Латвии нет общей системы декларирования доходов, но возможно, мы сможем говорить о том, чтобы связать это со стоимостью автомобиля и, таким образом, добиться того, чтобы богатые тратили больше", - добавил Бришкенс.
Он также упомянул, что министерство хочет утроить инфраструктуру радаров средней скорости в Латвии, поскольку в этих районах можно наблюдать, что поток гораздо более равномерен, а расстояния между автомобилями более контролируемы.
"Но в настоящее время радар не выдает предупреждений о нарушениях до десяти километров в час. Чтобы радар мог работать во всем диапазоне, мы считаем, что денежные штрафы должны применяться с первого километра превышения скорости", - сказал министр.
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