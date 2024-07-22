Штраф за превышение скорости с первого километра: министр надеется на Сейм

"Это очень сложная система. Но есть вещи, которые мы не можем сделать сейчас и немедленно. Мы не можем перестроить все автомагистрали в четырехполосные или хотя бы трехполосные. Что мы можем сделать здесь и сейчас, так это перенять практику других стран-членов Европейского союза (ЕС) и штрафовать водителей с первого километра превышения скорости", - сказал министр.

Министр добавил, что в данном случае речь идет о двух штрафных единицах. Он напомнил, что одна штрафная единица составляет пять евро, и этот уровень не пересматривался с 2014 года.

"Извините, но для многих штраф в десять евро - это как чих. Поэтому я бы даже был готов перейти к прогрессивной системе наказаний. Да, на данный момент в Латвии нет общей системы декларирования доходов, но возможно, мы сможем говорить о том, чтобы связать это со стоимостью автомобиля и, таким образом, добиться того, чтобы богатые тратили больше", - добавил Бришкенс.

Он также упомянул, что министерство хочет утроить инфраструктуру радаров средней скорости в Латвии, поскольку в этих районах можно наблюдать, что поток гораздо более равномерен, а расстояния между автомобилями более контролируемы.

"Но в настоящее время радар не выдает предупреждений о нарушениях до десяти километров в час. Чтобы радар мог работать во всем диапазоне, мы считаем, что денежные штрафы должны применяться с первого километра превышения скорости", - сказал министр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!