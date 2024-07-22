Для некоторых средних школ снизят требования к минимальному числу учеников

При формировании сети школ в самоуправлениях количество учащихся по-прежнему будет основным критерием, однако МОН планирует сделать некоторые исключения.

Первоначально планировалось, что в приграничных регионах количество учащихся школ до 9-го класса смогут устанавливать сами самоуправления, а в группе 10-12-х классов должно быть не менее 60 учеников.

Новое предложение министерства предусматривает, что в средней школе должно быть не менее 45 учащихся, или 15 учеников в классе.

В свою очередь в школах в пределах досягаемости в 10-12-х классах должны быть не менее 30 учащихся, или 10 учеников в классе. Статус таких школ получат школы, которые не соответствуют установленным критериям, но необходимы для того, чтобы учащимся не приходилось ездить слишком далеко. Такие школы МОН определит совместно с самоуправлениями.

Если школа не выполняет количественные критерии с учетом допустимого отклонения и не подпадает под исключения, то на этапе 1-9-х классов бюджетное финансирование для нее будет рассчитываться пропорционально фактическому и оптимальному количеству учащихся.