В одной из школ Латвии большинство учеников провалили экзамен по математике

Латвийское телевидение сообщает, что из 21 школьника экзамен сдали только 12.

Также в этом году четыре ученика, которые не сдали экзамен в прошлом году, сдавали его повторно. Из них только один смог это сделать.

"Это наихудшая в крае ситуация. У нас очень плохой краевой антирекорд. Нам нужно работать со школой, с руководством школы - контролируется ли этот процесс. Это сигнал, что что-то не так в самой школе", - сказала руководитель управления образования Тукумского края Даце Страздиня.

В школе было два 12-х класса, в которых математику преподают два разных педагога.

"Следует также рассмотреть, какова ответственность учителя - как он работал и какие методы использовал. Это ответственность учителя, какой учебный материал он дает ученикам", - сказала Страздиня.

Замгоссекретаря Министерства образования и науки (МОН) Кристина Ниедре-Латхере уверена, что часть ответственности лежит на учителях.

"На самом деле это также педагогический фактор, и следует уделять больше внимания подготовке учителей, их нехватка тоже никуда не делась", - сказала Кристина Ниедре-Латхере.

Как уже писал RUS TVNET, согласно первым предварительным результатам Государственного центра содержания образования (VISC), около 2700 учащихся средних школ не смогли преодолеть 15-процентный порог минимального общего балла на централизованном экзамене по математике оптимального уровня. Большинство проваливших экзамен по математике - ученики 11-х классов, ученики программ удаленного обучения и студенты третьего курса профессиональных учебных заведений. Средний балл учеников средней школы на этом экзамене составляет 34%.

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