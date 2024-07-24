Гиперпигментация - темные пятна пигментации - или гипопигментация, когда кожа на определенных участках стала светлее, может быть как врожденной, так и приобретенной в течение жизни под влиянием различных условий. Хотя в большинстве случаев проявления не злокачественные, за пигментными пятнами следует тщательно следить и ежедневно защищать кожу от внешних факторов. Консультант по красоте Apotheka Арта Богданова опровергает мифы и делится ценными советами, как защитить кожу лица от пигментных пятен, чтобы каждая женщина чувствовала себя уверенно.
"Пигментация - это, по сути, воспалительный процесс, вызванный различными факторами. Это следы, оставленные солнцем, ожогами, воспалениями, прыщами, гормональными изменениями и другими факторами. Необходимо сбалансировать все внутренние процессы в организме, чтобы уровень PH в организме был равномерным, не слишком кислым или щелочным. Также необходимо защищать кожу снаружи, применяя солнцезащитные кремы", - говорит Арта Богданова, перечисляя пять мифов о пигментации кожи и опровергая их.
Миф 1: Пигментация - это генетическая особенность, и в этом нет ничего плохого
Пигментация на лице может быть вызвана различными факторами - генетикой, типом кожи, возрастом или старением кожи, воздействием ультрафиолетовых лучей, повреждением кожи (например, вызванным прыщами или укусами насекомых), гормональными изменениями, а также недостатком различных веществ в организме.
Пигментация часто возникает при использовании гормональной терапии во время менопаузы или для улучшения функции щитовидной железы.
Пигментация является частым явлением при нарушениях в гормональной системе, а из-за воздействия солнечных лучей проблема усугубляется.
Пигментационные пятна появляются, когда количество меланина или пигмента кожи в организме изменилось под воздействием различных факторов. Если организм вырабатывает или синтезирует слишком много меланина, на коже появляются пятна более темного цвета, а если меланина в организме недостаточно, то это способствует образованию бледных пятен. Одновременно с пигментными пятнами может возникнуть воспаление кожи, зуд, а также опухоль, которая часто скрывается под пигментными пятнами, поэтому за ними следует тщательно наблюдать и в случае подозрений обращаться к дерматологу.
Миф 2: Пигментные пятна на лице - проблемы пожилых людей
Хотя выраженные пигментные пятна заметны у пожилых людей (старше 50 лет),
молодые люди все чаще сталкиваются с этой проблемой. Причина тому - чрезмерное загорание и посещение солярия без использования солнцезащитных кремов с фактором защиты от солнца SPF.
Пятна от солнца накапливаются с годами под воздействием чрезмерного УФ-излучения и становятся более выраженными после 30 лет. Также пигментные пятна могут накапливаться и становиться более выраженными спустя несколько лет на участках прыщей или поражений кожи.
Миф 3: Пигментные пятна можно удалить только с помощью дорогостоящих косметических процедур
Для уменьшения пигментных пятен можно использовать разные методы - лазеротерапию, химический пилинг, медикаментозную терапию, обработку кожи специальными косметическими средствами, в том числе солнцезащитными кремами с SPF. Также
необходимо принимать пищевые добавки, содержащие антиоксиданты, которые позаботятся о балансе количества меланина в организме.
"Борьба с пигментными пятнами - это постоянная работа, требующая терпения. И даже если вы устраните пигментные пятна, нет гарантии, что они не появятся снова. Однако, пересмотрев образ жизни, привычки и регулярно заботясь об уходе и защите кожи лица, можно контролировать, а также уменьшить пигментацию", - говорит Арта Богданова.
Миф 4: Крем против пигментации делает кожу белой
Считается, что крем против пигментации отбеливает кожу лица, и его нанесение на пигментные пятна не окажет никакого эффекта. "Это очень популярный миф. Крем или сыворотку против пигментации следует наносить на все лицо равномерно, так как это поможет контролировать перепроизводство меланина.
Использование крема на большей площади кожи позволит не только бороться с уже имеющимися пятнами, но и поможет предотвратить образование новых пигментных пятен",
- рассказывает консультант по красоте.
Миф 5: Интенсивное очищение кожи дает лучшие результаты
Самая распространенная ошибка - слишком агрессивное очищение кожи лица или использование слишком интенсивных средств, не уважая состояние кожи и не прислушиваясь к ее потребностям.
Слишком интенсивное очищение кожи в надежде на более быстрый результат может испортить её состояние и вызвать воспаление, что, в свою очередь, может привести к пигментации.
"Кожу лица необходимо тщательно очищать утром и вечером, чтобы на ней не накапливались остатки декоративной косметики, грязь или пыль, пот и натуральные масла. Чтобы сохранить баланс естественного микробиома кожи и защитных микроорганизмов, рекомендуется выбирать безопасные для кожи очищающие средства - мицеллярную воду, гели, молочко или масла. Раз в неделю, помимо ежедневных ритуалов по уходу за кожей, можно выбрать щадящий пилинг или очищающую маску, которые помогут удалить омертвевшие клетки с поверхности кожи, сделав ее гладкой, сияющей и живой. В свою очередь, после очищения кожу необходимо увлажнить сывороткой или кремом, подходящим для типа кожи", - советует Арта Богданова.
Советы, как защитить кожу лица от пигментации:
- Рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF 50+ или 100. Выбор солнцезащитного крема с SPF 50 будет регулировать выработку меланина, предотвращая образование новых пигментных пятен, а защита кожи с SPF 100 полностью заблокирует доступ солнечных лучей к коже, предотвращая тем самым появление на коже загара. Альтернативное решение для гармонизации тона кожи лица с загаром тела - использование посттонирующей косметики или защитного SPF-крема с оттенком. Сочетание использования крема SPF 100 вместе с лазерной терапией, фототерапией IPL и косметикой по уходу поможет бороться с уже имеющимися пигментными пятнами.
- При нахождении под прямыми солнечными лучами следует носить солнцезащитные очки, головной убор или одежду из дышащей и закрывающей ткани.
- Кожу следует очищать и увлажнять каждый день.
- За проблемными участками кожи следует начать вовремя ухаживать, чтобы воспаления или прыщи не стали причиной пигментации на лице.
- Рекомендуется использовать пищевые добавки - селен, цинк, витамины А, Е, С, коллаген, МSМ - метилсульфонилметан (источник биологически активной серы). Эти элементы помогут улучшить состояние кожи при пигментации, прыщах и морщинах.
- Рекомендуется выбирать косметические средства, содержащие витамин С, азелаиновую кислоту, тиамидол, ниацинамид, койевую кислоту, арбутин, гликолевую кислоту или экстракт солодки.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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