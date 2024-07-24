Как защитить кожу лица от пигментных пятен

Миф 2: Пигментные пятна на лице - проблемы пожилых людей

Хотя выраженные пигментные пятна заметны у пожилых людей (старше 50 лет),

молодые люди все чаще сталкиваются с этой проблемой. Причина тому - чрезмерное загорание и посещение солярия без использования солнцезащитных кремов с фактором защиты от солнца SPF.

Пятна от солнца накапливаются с годами под воздействием чрезмерного УФ-излучения и становятся более выраженными после 30 лет. Также пигментные пятна могут накапливаться и становиться более выраженными спустя несколько лет на участках прыщей или поражений кожи.

Миф 3: Пигментные пятна можно удалить только с помощью дорогостоящих косметических процедур

Для уменьшения пигментных пятен можно использовать разные методы - лазеротерапию, химический пилинг, медикаментозную терапию, обработку кожи специальными косметическими средствами, в том числе солнцезащитными кремами с SPF. Также

необходимо принимать пищевые добавки, содержащие антиоксиданты, которые позаботятся о балансе количества меланина в организме.

"Борьба с пигментными пятнами - это постоянная работа, требующая терпения. И даже если вы устраните пигментные пятна, нет гарантии, что они не появятся снова. Однако, пересмотрев образ жизни, привычки и регулярно заботясь об уходе и защите кожи лица, можно контролировать, а также уменьшить пигментацию", - говорит Арта Богданова.

Миф 4: Крем против пигментации делает кожу белой