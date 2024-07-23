VDD обыскала собственность Жданок

Служба госбезопасности (VDD) вчера провела следственные действия на объектах, связанных с теперь уже бывшим депутатом Европарламента Татьяной Жданок (РСЛ).
В VDD агентству LETA подтвердили, что вчера служба провела уголовно-процессуальные действия на двух объектах, связанных со Жданок. В результате уголовно-процессуальных действий изъяты носители данных, заметки и документы. Сейчас в службе начат анализ изъятых материалов.
Уголовно-процессуальные действия в отношении указанного лица VDD провела в ходе начатого в феврале этого года уголовного процесса о возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами, заверили в службе.
Имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация свидетельствует, что, скорее всего, упомянутые следственные действия были проведены, так как Жданок, уже не будучи депутатом Европарламента, утратила депутатский иммунитет.
Связаться со Жданок агентству LETA не удалось, так как ее телефон выключен. Имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация свидетельствует о том, что в настоящее время она не находится в Латвии. Сама Жданок не располагает информацией о том, что ее статус в деле был изменен, поэтому она до сих пор является свидетелем.
В середине марта VDD сообщила, что начала уголовное производство в отношении тогдашнего депутата Европарламента Татьяны Жданок по факту возможного сотрудничества с российскими спецслужбами.
В конце января служба сообщила прессе, что изучит информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами. В марте VDD подтвердила агентству LETA, что продолжает оценивать действия Жданок в уголовном процессе и уголовный процесс против Жданок служба начала 22 февраля.
Как сообщалось, утечка электронной переписки показала, что Жданок как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности и просила деньги на организацию мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российскими органами.
Переписка по электронной почте оказалась в распоряжении российского издания The Insider, которое поделилось этой информацией с Балтийским центром журналистских расследований Re:Baltica, эстонским порталом Delfi и шведской газетой Expressen. В ответе Re:Baltica Жданок не стала отрицать подлинность электронных писем, но заявила, что считает неприемлемым комментировать содержание личных документов, полученных в результате взлома.
После публикации Re:Baltica Жданок выступила с заявлением для СМИ, в котором подчеркнула, что взлом личной электронной почты без санкции правоохранительных органов квалифицируется как кража персональных данных, что является уголовным преступлением.
"Заявляю, что запугать меня не удастся. Я и мои коллеги-единомышленники продолжаем и будем продолжать использовать трибуну Европарламента для борьбы с неофашизмом. Обвинения в моих контактах с некоторым людьми, что является прямой обязанностью политика, не сработают", - говорится в заявлении Жданок. Она также напомнила, что ее имени не было в так называемых мешках ЧК, в отличие от многих известных политиков, так как она не сотрудничала и не сотрудничает ни с какими спецслужбами.
В VDD на вопросы Re:Baltica о том, чем для евродепутата могут закончиться разоблачения о сотрудничестве со спецслужбами враждебной страны, ответили, что закон предусматривает ответственность за помощь иностранному государству или иностранной организации в направленной против Латвии деятельности только с 2016 года и применить его задним числом нельзя. В то же время VDD будет оценивать одно из электронных писем Жданок, датированное 2017 годом, когда ответственность уже была предусмотрена.
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