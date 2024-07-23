Вайкуле рассказала, как с Галкиным и Пугачевой проводит время в Юрмале

В беседе с журналом Privātā Dzīve Вайкуле призналась, что в этом году в Юрмале встречалась со звездной парой уже несколько раз.

"В основном мы встречаемся у меня дома в Юрмале. Мило проводим время, общаясь. Куда-то за пределы дома мы редко выходим. Скорее всего, больше времени вместе с Аллой и Максимом мы проведем после фестиваля", - сказала Вайкуле.

В начале июля сообщалось, что Алла Пугачева с детьми решила перебраться в Латвию. Якобы она будет здесь жить с детьми, а позже к ним присоединится Максим. Лайма Вайкуле эти сообщения не комментирует, отмечая: "Мы совсем не говорили об этом. Это нужно спрашивать у них, иначе получатся сплетни".

На данный момент предполагается лишь, что семейство будет в Латвии как минимум до середины августа, пока у Галкина тут будут концерты.

В свою очередь, в передаче "В чем фишка?" Лайма Вайкуле рассказала RUS TVNET, как они с Аллой Пугачевой проводят время в Юрмале:

Больше - в журнале Privātā Dzīve от 23 июля!