Нетаньяху в США встретится с Байденом, Харрис, и возможно, Трампом. Чего ждать от этих встреч?

«Он не „хромая утка“ в том, что касается внешней политики, в некотором смысле он более независим, потому что ему не нужно принимать во внимание влияние на избирателей, — сказал бывший премьер-министр Израиля и критик Нетаньяху Эхуд Барак в интервью Би-би-си. — В отношении Израиля, вероятно, он чувствует себя более свободным, чтобы делать то, что действительно необходимо».

Нетаньяху между тем продолжает настаивать на продолжении военных операций, поскольку они значительно ослабили ХАМАС после серии ударов по военному руководству. В своих комментариях перед отлетом из Израиля он предположил, что с этого и начнет разговор с Байденом.

Ожидается, что он обратится с тем же посланием к Конгрессу, чтобы заручиться столь важной для Израиля поддержкой обеих партий.

В реальности, однако, политика Нетаньяху подорвала эту двухпартийную поддержку. Республиканцы поддерживают его, но критика со стороны демократов усилилась.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер недавно вызвал небольшое политическое землетрясение в Вашингтоне, назвав Нетаньяху одним из препятствий, стоящих на пути к прочному миру с палестинцами.

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