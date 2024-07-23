Правительство поддержало слияние трех учреждений сектора образования

Создавая новое учреждение, МОН стремится уменьшить фрагментацию и бюрократическую нагрузку в отрасли, а также улучшить управление человеческими ресурсами.

МОН ссылается на исследование, проведенное в начале этого года Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое выявило значительное сходство между функциями VIAA и VISC, особенно в реализации национальной образовательной политики в сфере общего и профессионального образования. В то же время обмен данными и информацией между двумя организациями практически отсутствует. Это создает риски для эффективной реализации образовательной политики и способствует дублированию проектов, говорится в аннотации к проекту приказа.

С созданием нового агентства VISC будет упразднено 1 января 2025 года, а JSPA - годом позже. Функции обоих учреждений будут переданы новому агентству, которое будет создано на базе VIAA с новой визуальной идентичностью и названием.

Первоначально планировалось реорганизовать и Агентство латышского языка. Под давлением общественности министр образования и науки Анда Чакша решила отказаться от этой идеи.

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