Латвия получила выговор от Еврокомиссии

В ноябре прошлого года Европейская комиссия приняла официальное уведомление по процедурному делу о нарушении, в котором говорится, что Латвия неправильно транспонировала эту директиву в свое национальное законодательство. В частности, не была выполнена та часть директивы, которая требует, чтобы при принятии государствами-членами этих мер они содержали ссылку на данную директиву или сопровождались такой ссылкой при их официальном опубликовании.

Как подчеркивает Еврокомиссия, принцип правовой определенности требует, чтобы национальные нормативные акты, принятые в соответствии с нормами Евросоюза, обеспечивали адекватную публичность, что давало бы лицам, которых затрагивают упомянутые положения, возможность уточнить объем своих прав и обязательств в конкретной области, регулируемой законодательством Евросоюза.

Поскольку в законе нет ссылки на директиву, нельзя считать, что Латвия приняла акт о транспозиции конкретной директивы и завершила мероприятия по ее принятию, констатируют в Комиссии.

Поэтому правительство согласилось во вторник дополнить закон о печати и других средствах массовой информации информативной ссылкой на эту директиву. Окончательное слово в связи с поправками должен сказать Сейм.

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