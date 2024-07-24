В США задержали протестующих перед обращением Нетаньяху

Демонстранты на законных основаниях проникли в офисное здание, являющееся частью Капитолийского комплекса. Однако протесты в этом здании не разрешены и демонстрантов призвали прекратить протест, заявили в полиции.

Полиция Капитолия сообщила, что протестующие не подчинились этому призыву, поэтому их вывели из здания.

Нетаньяху в среду выступит с обращением на совместном заседании конгресса, что является редкой честью для иностранного лидера, хотя администрация президента США Джо Байдена и ведущие политики-демократы раскритиковали проводимые им боевые действия в секторе Газа.

По данным СМИ, протест организовала группа активистов "Еврейский голос за мир" (Jewish Voice for Peace).

"Мы находимся здесь, в здании, где на протяжении последних девяти с половиной месяцев члены конгресса снова и снова принимают решение отправить [Израилю] бомбы, используемые для осуществления геноцида", - утверждала группа на платформе X.

Визит Нетаньяху в Вашингтон проходит в неспокойное для политики США время после выхода Байдена из борьбы за переизбрание на пост. Ожидается, что этот визит вновь привлечет внимание к конфликту в секторе Газа.

И у Байдена, и у кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа намечены переговоры с Нетаньяху.

СМИ сообщили, что встретиться с израильским премьером планирует и вице-президент США Камала Харрис, которая считается наиболее вероятным кандидатом на президентских выборах от Демократической партии.

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