После трагических аварий под Блидене и в Энгурской волости, причиной которых стали превышение скорости и обгон, портал TVNET связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы обсудить вопросы безопасности движения.

На вопрос, что побуждает водителей так лететь и совершать безрассудные маневры на дороге, в CSDD отметили, что регулярно организуют кампании по информированию и просвещению жителей, объясняя опасность агрессивной и быстрой езды.