Фото Пограничники задержали группу нелегальных иммигрантов и их проводников

Пограничники остановили в Аугшдаугавском крае автомобиль марки Chrysler Grand Voyager, которым управлял гражданин Латвии.

Во время проверки документов было установлено, что на пассажирском месте рядом с водителем находится гражданка Латвии, а в салоне автомобиля - 16 лиц азиатского происхождения без проездных документов, а также действительных виз и видов на жительство.

Вскоре при проведении следственных действий в Аугшдаугавском крае на хуторе по подозрению в оказании поддержки мигрантам были задержаны еще двое граждан Латвии.

Во время осмотра территории в подвале были обнаружены еще 11 лиц азиатского происхождения без проездных документов и действительных виз и видов на жительство.

Фото: Valsts robežsardze

Против граждан Латвии начат уголовный процесс за сознательное обеспечение лица возможностью незаконного пребывания в Латвии, если это совершено организованной группой.

За упомянутые действия они могут быть наказаны лишением свободы на срок от двух до восьми лет.