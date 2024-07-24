Фото Пограничники задержали группу нелегальных иммигрантов и их проводников

Во вторник, 23 июля, в Аугшдаугавском крае пограничники задержали 27 нелегальных иммигрантов и четырех проводников, сообщила Государственная пограничная охрана.
Пограничники остановили в Аугшдаугавском крае автомобиль марки Chrysler Grand Voyager, которым управлял гражданин Латвии.
Во время проверки документов было установлено, что на пассажирском месте рядом с водителем находится гражданка Латвии, а в салоне автомобиля - 16 лиц азиатского происхождения без проездных документов, а также действительных виз и видов на жительство.
Вскоре при проведении следственных действий в Аугшдаугавском крае на хуторе по подозрению в оказании поддержки мигрантам были задержаны еще двое граждан Латвии.
Во время осмотра территории в подвале были обнаружены еще 11 лиц азиатского происхождения без проездных документов и действительных виз и видов на жительство.
Против граждан Латвии начат уголовный процесс за сознательное обеспечение лица возможностью незаконного пребывания в Латвии, если это совершено организованной группой.
За упомянутые действия они могут быть наказаны лишением свободы на срок от двух до восьми лет.
Попытка всех 27 граждан третьих стран незаконно пересечь государственную границу была пресечена в соответствии с распоряжением правительства об объявлении усиленного режима работы системы пограничной охраны.
Всего в этом году было предотвращено 3340 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а по гуманитарным соображениям в Латвию пропустили 12 человек.
В прошлом году осенью в среднем за день было предотвращено около 100 попыток проникновения в Латвию, а затем несколько месяцев это число существенно сокращалось и неделями не выявлялось ни одной попытки незаконного пересечения границы. В этом году 10 января были выявлены первые в этом году попытки нелегального проникновения в Латвию.
С увеличением давления нелегальной иммиграции с 13 марта по 12 сентября вновь действует усиленный режим работы системы пограничной охраны на латвийско-белорусской границе.
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