Дело о спецрейсах Кариньша: возбуждено еще одно дисциплинарное дело

Директор канцелярии Янис Цицковскис был понижен в должности из-за дела о спецрейсах и решил уволиться в знак протеста, однако обстоятельства действий другого сотрудника Государственной канцелярии сейчас выясняются.

Равнее RUS TVNET сообщал, что в связи со скандалом со спецрейсами бывшего премьер-министра Кариньша одному сотруднику Госканцелярии сократили зарплату, а другой уволился с работы.

В начале апреля в ответ на информацию Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела по оценке законности использования специальных рейсов бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Силиня распорядилась создать комиссию для служебной проверки.

Параллельно, уже в начале мая, Силиня издал приказ о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Цитсковскиса.

После возбужденного Силиней дисциплинарного дела 9 июля правительство решило понизить в должности Цитсковскиса, предложив ему возглавить отдел хозяйственного обеспечения.

Цитковскис заявил, что не примет "унизительных предложений", поэтому откажется и от предложенной должности, и обжалует решение правительства.

В уголовном процессе о возможной растрате в связи с использованием договорных авиарейсов в командировках Кариньша сейчас рассматриваются действия двух лиц, сообщило в конце июня KNAB. Имена и должности лиц не раскрываются.

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