Видео "Маленький, средний, большой?" - в рижских кебабницах латышский язык понимают ограниченно

Журналист передачи задал сотрудникам кебабниц элементарные вопросы, но ответа не получил. Чаще всего персонал умеет говорить только отдельные слова, как, например, "маленький, средний, большой", "острый, неострый, средней остроты", "куриное мясо, говядина".

В Центре госязыка отметили, что в 2024 году поступило 39 заявлений о недостаточных языковых навыках в заведениях общепита. В 2023 году таких было 92.

Представитель Центра госязыка Айра Семенова заявила передаче, что работники должны уметь отвечать на вопросы об ассортименте и качестве. Она подчеркивает, что к ответственности привлекаются как физические, так и юридические лица.

Вмдео: Сюжет Bez Tabu

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