Задержан предполагаемый убийца украинского политика Ирины Фарион

Зеленский заявил, что операция по задержанию была сложной, а также отметил, что в последние дни к расследованию дела были привлечены как полиция, так и СБУ, а также другие службы.

Задержанному 18 лет.

Президент Украины добавил, что необходимые следственные действия и экспертизы будут продолжены, и поручил Министерству внутренних дел проинформировать общественность обо всех деталях.

Ранее сообщалось, что Фарион застрелили вечером в пятницу, 19 июля, во Львове возле ее дома. Преступник выстрелил ей в голову из пистолета.

Политика доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, а через несколько часов она скончалась. Стрелявшему удалось скрыться.

В понедельник, 22 июля, во Львове состоялась церемония прощания с Ириной Фарион.

На церемонию пришли тысячи людей, сообщает интернет-издание УНИАН. Площадь перед церковью была полна народа.

Кто такая Ирина Фарион?

Политик родилась и выросла во Львове, получила филологическое образование и всю жизнь работала в сфере украинской филологии, имеет научное звание доктора филологических наук и почти 30 лет преподавала во "Львовской политехнике".