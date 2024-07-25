Задержан предполагаемый убийца украинского политика Ирины Фарион

В Днепре задержан мужчина, которого подозревают в убийстве украинского политика и лингвиста Ирины Фарион, сообщил в четверг, 25 июля, в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на министра внутренних дел Игоря Клименко.
Зеленский заявил, что операция по задержанию была сложной, а также отметил, что в последние дни к расследованию дела были привлечены как полиция, так и СБУ, а также другие службы.
Задержанному 18 лет.
Президент Украины добавил, что необходимые следственные действия и экспертизы будут продолжены, и поручил Министерству внутренних дел проинформировать общественность обо всех деталях.
Ранее сообщалось, что Фарион застрелили вечером в пятницу, 19 июля, во Львове возле ее дома. Преступник выстрелил ей в голову из пистолета.
Политика доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, а через несколько часов она скончалась. Стрелявшему удалось скрыться.
В понедельник, 22 июля, во Львове состоялась церемония прощания с Ириной Фарион.
На церемонию пришли тысячи людей, сообщает интернет-издание УНИАН. Площадь перед церковью была полна народа.
Кто такая Ирина Фарион?
Политик родилась и выросла во Львове, получила филологическое образование и всю жизнь работала в сфере украинской филологии, имеет научное звание доктора филологических наук и почти 30 лет преподавала во "Львовской политехнике".
Осенью прошлого года из-за высказываний Фарион о русскоязычных военнослужащих ВСУ на нее возбудили уголовное дело, а также уволили из университета "Львовская политехника".
Уголовное дело в отношении Фарион было открыто по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: оскорбление чести и достоинства военнослужащего; нарушение тайны переписки; нарушение неприкосновенности частной жизни; нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности.
Очередной скандал с участием Ирины Фарион случился в начале ноября. Тогда она заявила журналистам, что все украинские солдаты должны говорить по-украински, а иначе "это не армия, это сброд".
"Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке, то пусть назовут себя русскими", - сказала политик.
Чуть позже Фарион опубликовала в соцсетях письмо поддержки, якобы полученное от жителя Симферополя, в котором не было скрыто имя отправителя. После этого он был вызван в ФСБ, где с ним провели "воспитательную беседу".
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