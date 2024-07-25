Депутат Госдумы Хинштейн признал, что российские власти намеренно замедляют YouTube. Ранее они это отрицали

Однако директор Роскомсвободы (проект внесен властями России в реестр «иностранных агентов») Станислав Шакиров в разговоре с Русской службой Би-би-си обращал внимание на то, что деградация технического оборудования происходит медленно, а не в определенную дату. Поэтому, по его мнению, заявление «Ростелекома» было похоже на попытку оправдаться за то, что делают российские власти: «Простите, это не мы, это Google сам».

Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда решительно отвергал предположения о том, что российские власти собираются ограничивать доступ к YouTube. «Нет, планов таких не было», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос. По его словам, Кремлю известно из заявлений «соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется»: «Других объяснений здесь быть не может».

Хинштейн в своем посте утверждает, что «дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого». Если видеохостинг в сложившейся ситуации ничего не предпримет, в России «альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно», уверяют депутат-единоросс.

В действительности, несмотря на попытки российских властей с 2022 года представить собственные альтернативы YouTube, ни один российский сервис не приобрел существенной популярности. Напротив, аудитория YouTube и рекламный рынок в России только растут.

Помимо этого YouTube остается для россиян одной из последних не заблокированных площадок, где публикуются в том числе и крупные оппозиционные блогеры и политики. Многие из них были признаны «иностранными агентами» после начала войны из-за их контента.

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