Без прогулок и звонков. Немец в РБ в ожидании расстрела

Поскольку Рико Кригер не знает русского языка, на время следствия и в суде ему помогал переводчик. В СИЗО с этим проблематично, говорит бывший адвокат. "В изоляторе нет штатных переводчиков, - поясняет он. - Поэтому иностранцы решают свои бытовые вопросы буквально на пальцах, иногда помогают сокамерники, которые знают иностранный язык. Все письма предварительно перечитывают цензоры. Считается, что они должны разобраться, нет ли там запрещенной информации".

Отношение к иностранцам в СИЗО

По данным "Правозащитников против смертной казни в Беларуси", Рико Кригер - первый иностранный гражданин, которому назначили высшую меру наказания. По словам Андрея Полуды, ранее были выходцы из СССР, например, уроженец Москвы Эдуард Лыков, осужденный в 2013 году за убийство пяти человек. Но если смотреть по гражданству, случай с немцем пока уникальный.

Как иностранный гражданин Кригер имеет право на встречу с консульскими работниками. Частота таких встреч зависит от воли администрации СИЗО, поясняет бывший адвокат. "Из официальных сообщений МИД Германии мы знаем, что такие встречи были, и это уже хорошо, - поясняет собеседник. - Потому что довольно часто консульские работники сталкиваются с сопротивлением силовиков, особенно если в деле есть политический контекст. Так, граждане России, Украины, США месяцами добивались встречи с представителями своих стран".