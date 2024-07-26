Запрет транзита нефти "Лукойла" через Украину: в чем дело?

Выборочные ограничения

В то же время собеседники DW не понимают, почему Украина запретила транзит выборочно - только "Лукойлу". DW обратилась с соответствующим запросом в СНБО и Офис президента Украины, однако там отказались комментировать этот вопрос. "Почему так решили украинские политики? Возможно, это такая себе "черная метка" для Венгрии, что Украина имеет способы также влиять на эту страну", - предполагает Вакуленко из Фонда Карнеги.

Если Украина пыталась использовать рычаг влияния на РФ, Венгрию и Словакию, применив санкции в отношении "Лукойла", то сделала это неуклюже, отмечает, в свою очередь Омельченко. "Решение ничего не дало Украине, а только создало дополнительную напряженность и основания для обвинения Украины. Сыграли против себя по большому счету", - говорит он. По словам эксперта, если уж и применять санкции, то в отношении всех российских компаний. "Они же все финансируют войну", - подчеркнул Омельченко.

Аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок" Александр Сиренко против любого сотрудничества с оккупантами. "Неправильно говорить, что транзит нам приносит деньги, потому что мы получаем только кусок, а более 90 процентов доходов получает РФ. Таким образом они могут аккумулировать за рубежом валюту, которую используют для войны против Украины", - отмечает он. Россия, по данным Bloomberg, зарабатывает на поставках нефти через Украину около шести миллиардов долларов в год.

В то же время экс-гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко выступает против перекрытия транзита. "России перекрытие транзита не нанесет большого вреда. Ведь РФ экспортирует 500 миллионов тонн нефти ежегодно, поэтому 13 миллионов тонн экспорта по "Дружбе" они смогут куда-то перенаправить. А отношения с соседями будут испорчены", - предостерегает он.

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