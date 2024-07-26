Житель интересуется, можно ли после потери водительских прав вернуть их быстрее? Отвечает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).
Житель интересуется: "Могу ли я после лишения водительских прав вернуть их быстрее? На сайте CSDD было указано, что могу в течение года с момента события вернуть водительские права, если оплачу штраф. Я об этом не знал, не был проинформирован, теперь заметил, что так можно было. Можно ли сделать что-то на пользу дела, если я обязуюсь оплатить штраф?".
CSDD на сайте Latvijas Vēstnesis отвечает, что "восстановить водительские права можно только после окончания срока запрета и восстановление прав до окончания установленного срока не предусмотрено".
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