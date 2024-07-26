Когда Грязнова задержали французские спецслужбы, у него были найдены доказательства, позволяющие выдвинуть обвинения в шпионаже. The Insider удалось подтвердить его связи с начальниками ФСБ и ГРУ.

Грязнова подвела тяга к алкоголю.

Уже 7 мая он должен был вылететь в Париж с пересадкой в Стамбуле, но он так напился, что в Стамбуле ему не разрешили сесть в самолет и внесли в черный список авиапассажиров. После этого он на машине из Турции доехал до Болгарии, где снова напился и начал рассказывать случайно встреченным людям, что направляется в Париж с секретным заданием, связанным с Олимпиадой. Он также в присутствии свидетелей звонил кому-то и отчитывался, что нанял для выполнения задания гражданина Молдовы. Болгары предупредили The Insider о странном госте, и в ходе проверки выяснилось, что он действительно подозрителен.

Грязнов, который родился в 1984 году в Перми, получил степень магистра в области юриспруденции, но позже решил стать поваром.

Он прошел курсы поварского искусства Le Cordon Bleu Paris и после этого работал в получившем звезду Michelin ресторане на курорте Куршевель во французских Альпах.

Позднее он продолжал работать поваром в России и периоидически принимал участие в различных телевизионных ток-шоу, а также наладил связи с российскими спецслужбами.

Грязнов 19 июля был задержан во Франции и обвинен в шпионаже, за что ему грозит до 30 лет тюрьмы. У него были найдены "дипломатические материалы" и удостоверение, указывающее на принадлежность к "подразделению V" российских спецслужб.

Точно неизвестно, какие провокации в Париже планировал Грязнов, но пока что официально сообщалось, что это был "масштабный проект", который привел бы к "серьезным последствиям на Олимпиаде в течение трех недель".

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