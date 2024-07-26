Водителей призывают ездить в Вецаки и Вецмилгравис по Яунциема гатве

Как пояснили в самоуправлении, в Риге продолжается строительный сезон, во время которого проходят работы по восстановлению дорожного покрытия, из-за чего в нескольких местах города наблюдаются пробки.

Более того, в пятницу в направлении Вецмилгрависа произошло ДТП, ввиду чего осложнено попадание в Вецаки и Вецмилгравис.

Самоуправление призывает участников дорожного движения быть благоразумными и перепланировать свои обычные маршруты, чтобы избежать попадания в зоны ремонтных работ, или выделить дополнительное время на дорогу, чтобы вовремя добраться до места назначения.

Для того, чтобы быстрее попасть в Вецмилгравис, самоуправление призывает выбирать Яунциема гатве, в свою очередь, в самом Вецмилгрависе рекомендуется, где это возможно, использовать улицы, параллельные зоне ремонтных работ.

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